VVD en PvdA nog steeds niet eens over lerarensalarissen

"We zijn in gesprek over de begroting, maar het is nog niet af", zei VVD-leider Mark Rutte dinsdag na afloop van een ingelast crisisberaad op het ministerie van Financiën in Den Haag.

Daar werd onder meer gezocht naar een oplossing voor de dreigende kabinetscrisis. De partijen praten woensdag verder. PvdA-leider Lodewijk Asscher: "We werken aan een oplossing."

Salarissen

De PvdA wil dat in de begroting van volgend jaar extra geld vrijkomt voor de salarissen van leerkrachten in het basisonderwijs.

De VVD staat daar voor open, maar vindt dat het volgende kabinet erover moet beslissen, omdat het een ongeschreven regel is dat het demissionair kabinet geen ingrijpende maatregelen neemt of extra miljoenenuitgaven inboekt.

Toch leek vorige week een akkoord ophanden, maar de partijen waarmee de VVD over een nieuw kabinet onderhandelt, willen zich niet binden aan zo'n loonsverhoging omdat zij het financiële plaatje voor het nieuwe kabinet nog niet rond hebben.

Deadline

De PvdA blijft echter bij de wens voor extra geld voor de lerarensalarissen. De deadline voor de begroting verloopt deze week.

De PvdA heeft dinsdag voorstellen op tafel gelegd om tijd te winnen, aldus bronnen rond het kabinet. Het moet ervoor zorgen dat de formerende partijen meer tijd krijgen om te bedenken wat hun financiële plannen zijn.

Asscher heeft in een eerder stadium gedreigd de Miljoenennota voor 2018 niet van zijn handtekening te voorzien. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de PvdA uit de demissionaire regeringsploeg stapt en het kabinet Rutte II op de valreep toch nog valt.