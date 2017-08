Opnieuw crisisberaad VVD en PvdA over lerarensalarissen

Voor aanvang van de begrotingsraad wilden de ministers van beide partijen weinig kwijt over de stand van de onderhandelingen.

"We proberen een begroting op te stellen voor volgend jaar", zei demissionair premier Mark Rutte. "We gaan kijken hoe ver we komen."

Eerder op de ochtend kwam de top van beide partijen al bij elkaar op het ministerie van Financiën. VVD-lijsttrekker Halbe Zijlstra zei na afloop van het coalitieberaad over dat er misschien een oplossing voor het conflict was. "We gaan nu bekijken of dat ook echt gaat werken", aldus Zijlstra.

Extra geld

Het conflict draait om de verhoging van de lonen van de basisschoolleraren. PvdA-leider Lodewijk Asscher waarschuwde voor de zomervakantie al dat hij geen handtekening zet onder een begroting waarin geen extra geld wordt vrijgemaakt voor de lerarensalarissen in het basisonderwijs. Als de partijen niet tot een akkoord komen, dreigt de PvdA uit het demissionair kabinet te stappen.

Dat wekte irritatie bij coalitiepartner VVD. De liberalen onderhandelen sinds 23 juni met CDA, D66 en ChristenUnie over de vorming van een nieuw kabinet en vinden dat het niet aan de demissionaire bewindslieden is om nog ingrijpende maatregelen in de begroting voor volgend jaar in te boeken.

Geen deadline

De Raad van State wil de begroting het liefst op 31 augustus binnen hebben zodat er nog tijd genoeg is om advies te geven. Maar dat is geen harde deadline, het betreft werkafspraken. Voor de regeringsadviseur is het belangrijk dat er tussen het inleveren van de begroting en voor Prinsjesdag nog voldoende tijd is om advies te geven.

Dat ligt er dus ook aan op welke dag Prinsjesdag valt. Met 19 september (de derde dinsdag) is dat dit jaar betrekkelijk laat.

Op de site van de Raad van State staat dat voor "een tijdige, zorgvuldige en juiste beoordeling" van de begrotingsstukken, alle relevante document op tijd moeten worden opgestuurd. Goede samenwerking met het ministerie van Financiën is daarbij cruciaal.

De adviesafdeling heeft er "begrip" voor wanneer er sprake is van conceptcijfers, omdat nieuw beleid in de tweede helft van augustus invloed heeft op het uiteindelijke financiële plaatje.

"Het gaat om goed fatsoen", laat een woordvoerder van het adviesorgaan weten. "Ik ga ervan uit dat de begroting volgende week binnen is."

Prinsjesdag

Tijdens Prinsjesdag presenteert het demissionaire kabinet de begroting voor 2018. Informateur Gerrit Zalm liet maandag weten dat hij geen nieuw kabinet voor die tijd verwacht. Ook zijn de formerende partijen nog niet zover dat zij de financiële plaatjes van hun plannen rond hebben.

CDA, D66 en ChristenUnie zullen zich wel moeten vinden in het akkoord dat de VVD en PvdA al dan niet zullen sluiten, omdat het effect heeft op de bestedingsruimte van het volgende kabinet. D66-leider Alexander Pechtold: "Het is allemaal wat hoog opgelopen. Het zijn allemaal verstandige mensen die er mee bezig zijn. Er komt vast een goede oplossing."

Als de vier partijen die momenteel aan de formatietafel zitten in het volgende kabinet stappen, kunnen zij achteraf nog wijzigingen en aanvullingen doorvoeren.