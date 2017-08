BNNVARA zendt na kritiek documentaire over Jesse Klaver niet uit

BNNVARA heeft dit besloten na alle commotie over de journalistieke onafhankelijkheid van de documentaire. In de film liet Jesse Klaver zich volgen tijdens zijn werk en zijn privéleven tijdens de verkiezingscampagne van eerder dit jaar.

Op de film kwam veel kritiek omdat maker Joey Boink zelf voor GroenLinks actief was tijdens de laatste verkiezingscampagne.

Schemergebied

Omroep BNNVARA stelde eerder deze week een "journalistiek schemergebied" te betreden door de documentaire uit te zenden. De omroep liet ook weten dat met de documentaire de onafhankelijke positie bleef gewaarborgd.

Toch zegt de omroep nu: "BNNVARA en NPO kunnen desondanks niet uitsluiten dat er twijfel kan ontstaan rond de journalistieke onafhankelijkheid van de film. Wij menen dat er over de onafhankelijkheid van BNNVARA en de NPO geen enkele twijfel mag bestaan.''

BNNVARA heeft naar eigen zeggen diverse voorwaarden gesteld. Zo heeft de omroep al het ruwe materiaal en mocht de filmmaker geen beperkingen opleggen bij de montage. Ook GroenLinks mocht zich daar niet mee bemoeien.

Nieuwsgierig

GroenLinks vindt het jammer dat BNNVARA de documentaire toch niet wil uitzenden. De partij noemt het besluit "opmerkelijk'', omdat de omroep "zelf opdracht heeft gegeven voor het maken van deze documentaire''.

"Het is jammer voor iedereen die nieuwsgierig is geworden en graag de film had willen zien'', aldus GroenLinks.

Onbegrip

De producent van de documentaire 'Jesse', over GroenLinks-leider Klaver, is "zwaar teleurgesteld'' dat BNNVARA zich heeft bedacht en de film niet meer wil uitzenden. "We hebben een film gemaakt die de omroep goed kan uitzenden'', zegt Janneke Doolaard van productiehuis Doxy.

Maker Joey Boink "kan het besluit eigenlijk niet begrijpen''. Hij bracht naar eigen zeggen in de documentaire juist de wrijving binnen de GroenLinks-top in beeld, omdat het "mijn vak is om naar drama te zoeken''. "Toen ik de film ging maken was ik de eerste die besefte dat ik als embedded filmmaker extra naar conflicten op zoek moest.''

Doolaard zag met lede ogen aan dat de kritiek op de documentaire de afgelopen dagen 'vooral uit rechtse hoek' aanzwol. Die kritiek kreeg 'een beetje de trekken van een hetze'. "En dat over een film die nog niemand heeft gezien."

Het besluit van BNNVARA om de documentaire niet uit te zenden "respecteren we natuurlijk", reageert Doolaard. "Dat recht hebben ze en ze hebben ook een andere positie dan wij. Maar voor ons is het onbegrijpelijk."

Tevreden

Onder meer de PVV en Forum voor Democratie hekelden het voornemen van BNNVARA om 'Jesse' uit te zenden. FVD vroeg zich onder meer af hoeveel GroenLinks had bijgedragen aan de totstandkoming van de documentaire en of de partij daarmee niet invloed kocht op het eindresultaat.

PVV-Kamerlid Martin Bosma is tevreden over de beslissing van de omroep om van uitzending af te zien. Hij noemt het wel "kenmerkend voor de ondraaglijke linksheid van de NPO dat ze dit ooit van plan waren''.

Op Twitter vraagt hij zich bovendien af of er nog excuses van de publieke omroep volgen. FVD-voorman Thierry Baudet wil vooral weten ,of "het betaalde belastinggeld ook wordt teruggestort''.

Voorpremière

De film, van de hand van een campagnemedewerker van Klaver, zou volgende week maandag worden uitgezonden. Of 'Jesse' de komende tijd nog ergens anders te zien is, kan producent Doolaard nog niet zeggen. Ze is nog met BNNVARA in gesprek over onder andere de voorpremière die voor komende zondag in een Utrechtse bioscoop op de agenda staat.

BNNVARA-directeur Gerard Timmer opperde eerder op de dag dat de film misschien ook een plaats zou kunnen krijgen op documentairefestival IDFA.