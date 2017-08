Roemer zet deur naar linkse samenwerking wagenwijd open

"Ik ga de komende tijd veel energie steken om de mensen duidelijk te maken waar we het als linkse partijen over eens zijn", zegt Roemer in een uitgebreid interview met NU.nl.

De SP'er herinnert zich de tijd tussen 2010 en 2012 toen Job Cohen politiek leider van de PvdA was. In die periode werkten de twee partijen samen op het niveau van de wetenschappelijke bureaus, spraken de partijleiders op elkaars bijeenkomsten en werden gezamenlijk initiatieven in de Kamer ingediend.

Zo’n scenario heeft Roemer nu weer voor ogen met Lodewijk Asscher en Jesse Klaver, respectievelijk leiders van PvdA en GroenLinks. De SP'er heeft het gevoel dat de deur "wagenwijd openstaat om die samenwerking voor de toekomst weer te zoeken."

Roemer: "Mijn voorgangers pleitten er al voor dat links elkaar moet vinden waar zij het eens zijn, in plaats van elkaar te bestrijden."

De drie partijleiders dronken meerdere keren samen koffie en hebben het onlangs in een informele setting over de voorgenomen samenwerking gehad. Allemaal benadrukken ze dat de onderlinge verhoudingen zeer goed zijn. "Er zit een goede sfeer omheen", zegt Asscher daarover.

Verwachtingen

Tegelijkertijd bestaat er met name bij de PvdA en GroenLinks de angst dat het bij praten blijft in plaats van dat er actie wordt ondernomen. "Je moet het in de praktijk laten zien. Show, don't tell", reageert Asscher.

Hij wil geen hoge verwachtingen scheppen, maar het onderlinge vertrouwen langzaam laten groeien. "Dan kijken we wel wat er allemaal kan", aldus de PvdA'er.

Klaver was niet bereikbaar voor een reactie, maar zijn woordvoerder laat weten dat er binnen de partij positief wordt uitgekeken naar de samenwerking "met onze linkse vrienden".

Kritiek

In de afgelopen jaren was de SP vanuit de oppositie zeer kritisch op het PvdA-beleid. Roemer hekelt onder meer het gedeeltelijk sluiten van de sociale werkplaatsen door de PvdA en het afschaffen van de studiefinanciering, waarmee ook GroenLinks instemde.

"Dat is triest, maar waar", zegt Roemer. "Er zijn gelukkig meer onderwerpen waar we elkaar wel op kunnen vinden." Hij ziet vooral mogelijkheden op het terrein van werk, inkomen, zorg en ouderenbeleid.

Nu links sinds de laatste verkiezingen historisch klein is geworden, de drie partijen hebben gezamenlijk slechts 37 zetels in de Tweede Kamer, lijkt linkse samenwerking de enige optie om nog een rol van betekenis te spelen met de mogelijke komst van een centrum-rechts kabinet.

"Dan liggen onze doelen ook meer op één lijn", weet ook Asscher, doelend op de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Fusie

Een fusie tussen de drie partijen, waar Cohen eind vorig jaar een balletje over opgooide, is niet aan de orde. "De partijen hebben ieder hun eigen oorsprong, vorm en toegevoegde waarde", aldus Asscher. Verschillen zullen er in zijn ogen altijd blijven. "Daar is ook niets mis mee".