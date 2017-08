Demissionair kabinet stelt 270 miljoen beschikbaar voor lerarensalarissen

Dat bevestigen bronnen rond het kabinet vrijdag aan NU.nl na berichtgeving in verschillende media.

CDA, D66 en ChristenUnie (CU), die met de VVD onderhandelen over een nieuwe coalitie, moeten nog akkoord gaan met de plannen van VVD en PvdA. Dat zal naar verwachting ook gebeuren.

De PvdA stelt samen met de VVD de begroting op voor volgend jaar omdat de formerende partijen er nog niet uit zijn. Vicepremier en PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft er altijd op gehint dat hij niet zomaar zijn handtekening zet onder een begroting waar hij het niet mee eens is.

Zo moet er extra geld voor leraren in het basisonderwijs komen, vinden ze bij de sociaaldemocraten. De VVD voelde er aanvankelijk niets voor haar coalitiepartner haar zin te geven, omdat demissionaire kabinetten in principe geen extra geld uitgeven of grote beleidswijzigingen doorvoeren. Het is een ongeschreven regel dat dat wordt overgelaten aan een nieuwe regering. Achter de schermen lijkt het conflict bijgelegd.

'Niet genoeg'

Volgens een woorvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb) gaan leerkrachten staken als de politiek niet nog meer geld uittrekt voor de salarissen.

''We vrezen dat Rutte II straks denkt dat de zaak is opgelost en Rutte III niks meer hoeft te doen'', zegt de woordvoerder.

Volgens de AOb en andere actievoerende organisaties in het onderwijs is zo'n 900 miljoen euro nodig om ervoor te zorgen dat de salarissen in het basisonderwijs gelijk worden getrokken met de lonen van leraren met een gelijk opleidingsniveau in het middelbaar onderwijs.

AOW-gat

De VVD wil wel iets terug voor haar opstelling. Waarschijnlijk trekt het kabinet op aandringen van de liberalen geld uit om het AOW-gat te dichten voor militairen die eerder met pensioen moeten. Het is nog niet bekend om welk bedrag het gaat.

In november vorig jaar werd hiervoor een gedeeltelijke oplossing gevonden. Het ging toen om 8 miljoen euro jaarlijks oplopend tot structureel 175 miljoen euro. Dat bedrag werd elders in de Rijksbegroting gevonden waardoor het niet ten koste gaat van de defensiebegroting.

Ongeveer 17.500 voormalige burgermedewerkers en militairen hebben een AOW-gat. Zij genoten een wachtgeldregeling tot ze 65 werden. Maar omdat de pensioenleeftijd is verhoogd, zitten zij met een financieel gat. Ze hebben geen wachtgeld meer, maar ook nog geen AOW-uitkering. De oplossing kan het ministerie tot 2035 zo'n 600 miljoen euro kosten.

De ministerraad legt volgende week donderdag de laatste hand aan de begroting voor 2018. Asscher en minister Henk Kamp (Economische Zaken) deden vrijdag geen mededelingen over de besprekingen.