Kamer heeft geen goed woord over voor handelen NVWA in eiercrisis

De kritiek richt zich op de periode na een uitzending van Nieuwsuur begin augustus waar de tweede man van de NVWA adviseerde om tijdelijk geen eieren meer te eten.

Daar werd het beeld van een ongeloofwaardige toezichthouder neergezet, zei CDA-Kamerlid Jaco Geurts donderdag. Helma Lodders (VVD) noemde dat optreden een dieptepunt in de communicatie.

GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren (PvdD) willen een debat voeren over de fundamentele vraag waarom de sector zichzelf controleert. PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand wijst daarbij naar het CDA en VVD. Die partijen waren daar in een vorig kabinet volgens haar verantwoordelijk voor. "Die zelfcontrole werkt niet", zo concludeert Ouwehand.

Lodders wijst erop dat er willens en wetens is gefraudeerd door Chickfriend. Dat kun je niet alleen op het conto schrijven van falend toezicht, zo stelt ze.

In de ogen van SP'er Frank Futselaar heeft de NVWA gefaald als poortwachter. "Dat kan komen door capaciteitsgebrek, maar het is niet gerechtvaardigd."

Financiering

In de Kamer wordt ook gesteggeld over of er al dan niet teveel is bezuinigd op de toezichthouder. De dienst is daardoor uitgekleed, vindt Ouwehand.

"Klinkklare onzin" vinden CDA en VVD. De partijen noemen dat het budget de afgelopen periode steeds is "bijgeplust" en dat er verbeterplannen zijn ingesteld.

Eerder terug

De Kamercommissie voor Economische Zaken kwam eerder terug van reces om over de kwestie te debatteren met minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken).

In een woensdag gestuurde brief, de derde in deze zaak, schrijven de bewindslieden dat er sprake is van een tweede tip die in november vorig jaar bij voedseltoezichthouder NVWA binnenkwam over het gebruik van het verboden bestrijdingsmiddel fipronil door Chickfriend.

De Kamer was al ingelicht over een eerste tip in die periode. Dat zorgde direct voor veel vragen. Waarom deed de NVWA bijvoorbeeld geen aanvullend onderzoek om te kijken of de regels werden overtreden en of er fipronil in eieren was gekomen? Er werd toen wel een juridisch onderzoek voorbereid.

Uiteindelijk moest de toezichthouder signalen vanuit België krijgen voordat er concreet actie werd ondernomen.

Sector

De sector kreeg zelf ook flinke kritiek te verduren. "Waar bleef het boerenverstand", vroeg D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven zich af.

Ze vindt het onbegrijpelijk dat geen enkele ondernemer ingreep toen een nieuw bedrijfje met een "wondermiddel" opdook om bloedluis succesvol te bestrijden. "Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat het waarschijnlijk ook", aldus Van Veldhoven.

Kalveren

Woensdag werd duidelijk dat Chickfriend nog een verboden middel heeft gebruikt: amitraz. Een matig toxische stof die wordt gebruikt tegen insecten en mijten en effect kan hebben op het centrale zenuwstelsel van dieren. Deze stof zou door Chickfriend bij kalveren zijn gebruikt voor vliegenbestrijding.

De directe schade voor de pluimveebedrijven vanwege het vernietigen van kippen en eieren wordt geschat op 33 miljoen euro. Hoe hoog de schade oploopt voor de totale keten is nog niet duidelijk. In totaal mogen tot nu toe 258 pluimveebedrijven geen kippen en eieren verkopen.

Oud-minister Winnie Sorgdrager gaat het onderzoek leiden naar de gang van zaken rondom de eiercrisis.