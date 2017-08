VVD-Kamerlid Duisenberg vertrekt vijf maanden na verkiezingen uit Kamer

"Dit is een kans die op mij is afgekomen", zegt Duisenberg tegen NU.nl. "In deze functie komen mijn ervaringen in het bedrijfsleven en de politiek bij elkaar."

Duisenberg zit sinds september 2012 namens de VVD in de Tweede Kamer en heeft hoger onderwijs in zijn portefeuille. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie Financiën.

Duisenberg is het eerste Kamerlid dat deze Kamertermijn het parlement verlaat. In de vorige kabinetsperiode verlieten meerdere parlementariërs de Kamer om elders aan de slag te gaan.

Kamervoorzitter Khadija Arib sprak hier onlangs in een interview met NU.nl haar teleurstelling over uit. "Als je de gekozen volksvertegenwoordiging bent, dan moet je je termijn vol maken. Je krijgt een mandaat van de kiezer, maar ik kan ze niet dwingen", aldus Arib.

Duisenberg laat weten de timing zelf ook ongelukkig te vinden. "Ik vind het zelf ook moeilijk. Maar ik denk dat ik op deze manier bij kan dragen aan de verbetering van ons hoger onderwijs", aldus de VVD'er. Hij zegt zich als voorzitter van de vereniging verder in te kunnen zetten voor de publieke zaak, maar dan in een andere functie.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zegt het jammer te vinden dat Duisenberg vertrekt. "Ik vind het jammer dat Pieter zo kort nadat hij is herkozen de Kamer verlaat, maar ik wens hem veel succes met zijn nieuwe functie.”