Gemeenten willen noodfonds voor getroffen pluimveehouders

Tientallen kippenboeren weten niet of en zo ja, hoe zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Door de fipronil-affaire is hun financiële situatie in zeer korte tijd aanzienlijk verslechterd, zo valt te lezen.

De Kamer debatteert donderdag over de eiercrisis. De gemeenten en de provincie willen dat de Kamerleden bij de verantwoordelijke bewindslieden aandringen op hulp van rijkswege.

In België, waar ook met het verboden bestrijdingsmiddel fipronil is gewerkt, is al besloten dat getroffen boeren een overbruggingskrediet kunnen krijgen. Er komen ook financiële maatregelen voor de hele eiersector. De briefschrijvers willen dat Nederland vergelijkbare maatregelen neemt, omdat de imagoschade nog geruime tijd voelbaar zal zijn. De pluimveesector spreekt nu al van 150 miljoen euro schade.

Pluimveehouders gaan donderdag met bussen naar Den Haag om het debat bij te wonen.