'Formerende partijen willen schoollessen over het Wilhelmus'

Dat willen de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, blijkt uit een concepttekst voor het regeerakkoord die het AD heeft ingezien.

Vooral het CDA benadrukte al voor de verkiezingen dat de "normen en waarden hersteld moeten worden in Nederland". Het plan van CDA-leider Sybrand Buma om scholieren staand het Wilhelmus te laten zingen, lijkt het niet te halen volgens het dagblad.

Met grondwetlessen en lessen over het Wilhelmus vinden de vier partijen dat er op "samenhangende wijze" aandacht wordt besteed "aan elementen die van belang zijn voor de nationale identiteit".

D66 wilde graag dat er lessen over kolonialisme en slavernij zouden komen, maar dit is in het voorlopige compromis niet meer terug te vinden.

Maatschappelijke dienstplicht

De maatschappelijke dienstplicht die CDA en ChristenUnie graag willen, wordt nog over onderhandeld. Het CDA wil dat jongeren die vervullen bij defensie, de politie of "andere maatschappelijke organisaties". Probleemjongeren moeten dan eerst.

ChristenUnie wil dat die dienstplicht een half jaar duurt en jongeren die, opgedeeld in periodes, vervullen tussen hun achttiende en 28e jaar. De vergoeding die dienstplichtigen krijgen, moeten ze kunnen gebruiken om hun studieschuld af te lossen, meent ChristenUnie.

De VVD is tegen de maatschappelijke dienstplicht, omdat dit te duur zou zijn. D66 ziet wel wat in "maatschappelijke stages", blijkt uit de conceptafspraken.

Uitlekken

Tussen de onderhandelende partijen onstond dinsdag spanning omdat het AD had gemeld dat er een voorlopig akkoord ligt over euthanasie en onderzoek met embryo's. Voor ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers was niet te spreken over het uitlekken van de afspraken.