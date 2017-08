Optimisme groeit bij onderhandelaars formatie

De onderhandelaars waren het erover eens dat er in de drie dagen na de formatievakantie vorderingen zijn geboekt.

Er zouden volgens VVD-onderhandelaar Halbe Zijlstra al zaken zijn "afgetikt". Hij wilde echter niet zeggen om welke onderwerpen het gaat. VVD-voorman Mark Rutte ontbrak vrijdag bij de onderhandelingen. Hij bezoekt Nederlandse troepen in Litouwen.

Het kwartet ''boekt op veel terreinen echt vooruitgang'', zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. "We hebben echt een goede week gehad'', meent Segers. Sybrand Buma (CDA): "Je merkt dat er nu tempo in zit."

Er zouden ook op moeilijke dossiers stappen zijn gezet. Pechtold: "Er is in drie dagen veel gedaan, dat was ook wel nodig."

Principes

Eerder deze week werd duidelijk dat de formatie worstelt met principiële vraagstukken als abortus, euthanasie en wietbeleid. D66 en Christenunie staat op deze punten lijnrecht tegenover elkaar. Segers is niet van plan compromissen te sluiten op zijn principes, zei hij woensdag.

Of de onderhandelaars er voor Prinsjesdag uit zullen zijn kunnen de onderhandelaars nog niet zeggen. "Je bent pas klaar als je klaar bent, en ik durf echt nog niet te zeggen wanneer dat is", aldus Zijlstra. Volgens Buma kan het nog wel even duren, "omdat er gewoon heel veel te bespreken is en met vier partijen kost dat veel tijd''.