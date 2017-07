Van der Laan blijft voorlopig nog burgemeester van Amsterdam

Van der Laan (62) is ernstig ziek, hij heeft uitgezaaide longkanker.

Hij benadrukte dat hij zelf degene zal zijn die besluit om met werken te stoppen en dat hij daarin veel steun krijgt van onder meer de gemeenteraad en de commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes. "Ik moet zorgen dat niemand mij erop hoeft te wijzen dat het tijd wordt", aldus Van der Laan.

Hij heeft wel over stoppen nagedacht en vindt het onverantwoordelijk om dat niet te overwegen. De burgemeester voelt zich momenteel nog te verantwoordelijk om op te stappen. "Verantwoordelijkheid is mijn bijnaam", aldus Van der Laan.

"Ik heb al heel lang pijn op een aantal plekken. Maar ik voel me goed", zei Van der Laan. Hij praat liever niet over zijn ziekte: "Ik heb iets wegduwerigs."

Sinds de diagnose doet hij wel minder en laat taken over aan zijn locoburgemeesters. "Amsterdammers helpen mij door te zeggen: blijf nog maar een poosje, maar let wel op jezelf." Ook brengt Van der Laan meer tijd door met zijn gezin.

Gesteund

Hij zegt zich enorm gesteund te voelen door de brieven die hij heeft ontvangen van Amsterdammers. Van der Laan zegt dat als hij het over had mogen doen, hij meer tijd door zou brengen met zijn gezin.

De uitzending van Zomergasten met de burgemeester van Amsterdam was eerder opgenomen. Normaal gesproken is het programma live. "Ik heb weleens dat ik een beetje word overvallen door moeheid en dan is het fijn dat je dan dat vangnet hebt van even eruit kunnen gaan en misschien desnoods morgen verder gaan."

Geneeskunde

Op de vraag of hij altijd al burgemeester wilde worden, antwoordde Van der Laan met een pertinent nee: ''Ik wilde altijd liever een zwerver zoals Swiebertje worden." Hij wilde aanvankelijk arts worden, maar werd drie keer uitgeloot voor de studie geneeskunde en ging toen rechten studeren.

De uitzending was in Amsterdam op meerdere plekken op grote schermen te zien. Onder meer in Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam Museum, De Balie, Het Ketelhuis en Q-Factory kwamen mensen met elkaar naar het VPRO-programma kijken.

Volgens Stichting Kijkonderzoek keken ruim 975.000 mensen naar de uitzending van Zomergasten. Van der Laan staat daarmee boven premier Mark Rutte (925.000) en Ahmet Aboutaleb (789.000).