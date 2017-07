Kamer bezorgd over Nederlander die 33 jaar in cel VS zit

Zij reageren woensdag op een reconstructie van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat de overheid grote steken heeft laten vallen bij het bijstaan van de Surinaamse Nederlander Jaitsen Singh. Hij is mogelijk onterecht veroordeeld voor twee moorden.

Zo drong de Nederlandse ambassadeur in de VS bij het ministerie van Justitie in Den Haag herhaaldelijk aan op het laten overkomen van een getuige, die Singh had kunnen ontlasten. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken ging er niet op in, omdat er geen officieel rechtshulpverzoek uit de VS kwam. Ook kreeg de opgesloten Singh twaalf jaar geen enkel bezoek van de Nederlandse autoriteiten.