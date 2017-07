Onderhandelaars blijven hoopvol over goede afloop formatie

"Ik was hoopvol toen we begonnen. Die hoop is niet afgenomen, misschien is die zelfs een klein beetje toegenomen" aldus VVD-leider Mark Rutte woensdag na afloop van de onderhandelingen in het Johan de Witthuis.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: "Hier zitten vier partijen die oprecht hopen er samen uit te komen."

Alexander Pechtold van D66 vindt dat er "constructief is gewerkt". "Dat betekent dat er vorderingen zijn, maar er zijn ook een paar onderwerpen waarbij je het gevoel hebt: dat is nu voor de tweede of derde keer. Dan zit er nog geen schot in. Maar dat hoort er nu eenmaal gewoon bij", aldus de D66'er.

De partijleiders gaan donderdag voor twee weken met vakantie waarna de gesprekken met informateur Gerrit Zalm hervat zullen worden.

Resultaten

De afgelopen week vonden er intensieve onderhandelingen plaats. Er waren meerdere onderhandelingssessies per dag en er werd een aantal keer samen gedineerd.

Hoe ver de partijen zijn gekomen wil geen van de fractieleiders zeggen. Ook niet of er een voorlopig regeerakkoord ligt. Rutte wist wel te melden dat er nog geen stukken naar de rekenmeesters van het Centraal Planbureau worden gestuurd om de plannen door te rekenen.

Zalm zal de stand van zaken woensdagmiddag rond 17.45 uur nader toelichten in een persconferentie.

Wonder

Een maand geleden besloten de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie om tóch een poging te wagen om samen tot de vorming van een nieuw kabinet te komen. De formatie verkeerde tot dan toe in een impasse nadat duidelijk werd dat een coalitie met het motorblok en GroenLinks toch geen optie bleek te zijn.

Dat de partijen uiteindelijk bij de ChristenUnie zijn terechtgekomen mag een klein wonder heten. Pechtold had in een eerder stadium duidelijk laten weten dat samenwerking met de christenen niet zijn voorkeur had. "Ongewenst", noemde hij een coalitie met de partij van Segers.

Maar vanwege de blokkades die verschillende partijen hebben opgeworpen, is D66 toch aangewezen op de ChristenUnie.