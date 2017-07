OM onderzoekt burgemeestersprocedure Den Bosch

De Rijksrecherche begint ''op zeer korte termijn'' een onderzoek, aldus de provincie. Over de procedure is grote ophef ontstaan, doordat allerlei vertrouwelijke informatie mogelijk is gelekt.

Het Brabants Dagblad (BD) meldde eerder deze week onder meer dat Jack Mikkers, de huidige burgemeester van Veldhoven, die wordt voorgedragen in Den Bosch, tweede keus was als opvolger van Ton Rombouts.

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad had volgens de krant een voorkeur voor Jan Hamming, nu nog burgemeester van Heusden, maar die haakte op het laatste moment af omdat hij met succes had gesolliciteerd voor hetzelfde ambt in Zaanstad.

Reconstructie

De reconstructie van het BD was ook pijnlijk voor andere bestuurders die volgens de krant hadden gesolliciteerd in Den Bosch. Op basis van anonieme bronnen noemde de krant onder meer Rianne Donders als sollicitant. Zij is nog maar twee jaar burgemeester van Roermond.

Donders wilde niet reageren op de 'speculatie'. Ook andere bestuurders wilden niet bevestigen dat zij hadden gesolliciteerd.

Slagveld

Vertrekkend burgemeester Rombouts sprak in een vrijdag verschenen interview met Trouw van ''een waar slagveld''. Hij heeft alle betrokkenen die bij naam werden genoemd persoonlijk gebeld en ''drie keer sorry gezegd''.

''De publicaties van deze week vormen samen een beschadigende cocktail waartegen je je amper kunt weren. We weten niet eens of die namen kloppen, het kunnen immers ook speculaties zijn'', aldus Rombouts. Tegelijkertijd spreekt hij wel van ''een lek''. Volgens hem is geen sprake van een incident, aangezien de afgelopen jaren vaker vertrouwelijke informatie op straat kwam te liggen.