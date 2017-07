EU maakt 30 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp in Irak

Ook wordt geld gestoken in gebieden waar ontheemden naar kunnen terugkeren.

Het einde van de militaire campagne in Mosul markeert het begin van een nieuwe fase van internationale steun aan Irak, stelt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire hulp) in een verklaring.

De EU maakte in december al 25 miljoen euro extra vrij, vooral voor humanitaire hulp aan de bevolking van het Noord-Iraakse Mosul, waar toen hevig werd gevochten. Stylianides vulde dat in maart aan met nog eens 42,5 miljoen. Sinds 2015 heeft de unie meer dan 340 miljoen euro uitgegeven aan hulp voor Irak. Los daarvan hebben lidstaten steunprogramma’s lopen.

Naar schatting 13 miljoen Irakezen zijn afhankelijk van humanitaire hulp.

Kampen

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) beschuldigde de Iraakse autoriteiten donderdag van het collectief straffen van familieleden van vermeende IS-strijders.

Veiligheidstroepen zouden zeker 170 gezinnen naar "rehabilitatiekampen" hebben gebracht. Dat zijn volgens de organisatie feitelijk detentiecentra voor volwassenen en kinderen die nergens van worden beschuldigd.

HRW-medewerkers bezochten een kamp bij de plaats Bartalla en spraken daar met veertien gezinnen. "Nieuwe inwoners zeiden dat Iraakse veiligheidstroepen de gezinnen naar het kamp had gebracht. De politie hield ze daar tegen hun zin vast vanwege beschuldigingen dat familieleden banden hadden met IS", meldde de mensenrechtenorganisatie in een verklaring.

Ontkent

Een woordvoerder van de Iraakse strijdkrachten ontkende dat gezinnen gedwongen worden overgebracht naar kampen. "We hebben geen gedetailleerde informatie over wat gaande is. Er is echter geen situatie of scenario waarin Iraakse troepen Iraakse burgers gedwongen uit hun huizen halen", zei brigadegeneraal Yahya Rasool tegen journalisten in Washington.