Mikkers (VVD) voorgedragen als nieuwe burgemeester Den Bosch

VVD'er Mikkers is nu nog burgemeester in Veldhoven. Voordien was hij burgemeester in Maasdriel.

De 48-jarige Mikkers wordt de opvolger van CDA'er Ton Rombouts, die na twintig jaar stopt als burgemeester van Den Bosch. Rombouts is de langstzittende burgemeester van Nederland en hij gaat op 1 oktober met pensioen.

De Bossche gemeenteraad noemt Mikkers een sterke bestuurder met lef. Hij past volgens de raad in het vooruitstrevende profiel dat was vastgesteld.

Eritrea

Mikkers stond eerder dit jaar in de schijnwerpers omdat hij een internationale conferentie van de jongerenorganisatie van het omstreden regime in Eritrea in Veldhoven verbood na grimmige protesten van tegenstanders.

"Ik ben erg trots op de gemeente Den Bosch. Als ik benoemd word, zal ik er voor zorgen dat de stad ook trots is op zijn burgemeester", laat hij in een eerste reactie weten over zijn voordracht.

Naar verwachting begint Mikkers op 11 oktober in Den Bosch. Tijdens een bijzondere raadsvergadering zal hij worden geïnstalleerd.