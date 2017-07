Gemeenteraad Rotterdam stemt in met Leefbaar-wethouder Simons

Simons werd met 26 van de 43 stemmen vóór gekozen, mede dankzij de gedoogsteun van ChristenUnie-SGP.

Door een onverwachte overstap van ex-Leefbaar-raadslid Mo Anfal naar de partij Nida raakte de coalitie van Leefbaar, D66 en CDA vorige week even de meerderheid in de gemeenteraad kwijt. Na toezeggingen op het gebied van armoedebeleid beloofde ChristenUnie-SGP steun aan de coalitie.

Simons zat van 2006 tot 2014 voor Leefbaar in de gemeenteraad. In 2015 werd hij partijvoorzitter. Hij krijgt tot de volgende raadsperiode in 2018 de portefeuille stedelijke ontwikkeling en integratie.

Bedreigingen

Aan het begin van raadsvergadering werd het CDA-raadslid Turan Yazir met applaus verwelkomd na afwezigheid van enkele maanden wegens bedreigingen aan zijn adres. Hij zei ''hard, ruw en genadeloos'' te zijn aangepakt.

Dat gebeurde onder meer in de Turkse krant Sabah en de daaraan verbonden website, die hem in maart ervan beschuldigde een ''terrorist'' en ''landverrader'' te zijn, die als ''geestelijk vader'' de beweging van Fethullah Gülen in Nederland zou leiden en banden zou onderhouden met PVV-politicus Geert Wilders. De beweging van Gülen wordt in Ankara beschouwd als de aanstichter van de recente couppoging in het land.

De rechter gelastte in een kort geding, aangespannen door Yazir en de gemeenteraad, Sabah tot een rechtzetting. Daarop staat een fikse dwangsom.