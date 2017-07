Plasterk stopt met ontwikkeling nieuw bevolkingsregister

Plasterk sprak woensdagavond van ''een treurige conclusie''.

Hij liet de Tweede Kamer eerder weten dat hij een periode van bezinning wilde inlassen, maar zei woensdag dat die slechts is bedoeld om uit te wijzen hoe het project ''op ordentelijke wijze'' kan worden gestopt. Hij wil daarover in gesprek met de gemeenten, die medeverantwoordelijk zijn.

Aan de nieuwe BRP wordt al sinds de millenniumwisseling gewerkt. Het project kost al tientallen miljoenen meer dan begroot. Onderzoekers houden er rekening mee dat de klus nog langer gaat duren en nog meer zal kosten.

Oproep

Meerdere partijen hadden er bij Plasterk op aangedrongen de uit de hand gelopen operatie te staken. Ze waren door de tegenvallers onaangenaam verrast, omdat de minister vier jaar geleden na het opmaken van de stand van zaken juist had gemeld dat doorzetten de moeite waard was. Onder meer de SP vraagt zich af of hij de Kamer toen wel goed heeft geïnformeerd.

GroenLinks en SP willen van Plasterk weten wanneer hij precies op de hoogte was van welke onaangename verrassingen. De minister zet dat de komende tijd voor de Kamer op een rijtje.

In de BRP, ooit bekend als het bevolkingsregister, zijn persoonsgegevens als naam en verblijfplaats vastgelegd. Het systeem was aan vernieuwing toe, omdat overheden graag één register willen dat altijd en overal online is in te zien en waarin wijzigingen direct worden verwerkt.