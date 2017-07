Kamp voorstander van fonds voor bevingsschade in Groningen

"Een schadefonds is een goede afronding van schadeafhandeling", zei Kamp dinsdagavond in de Kamer tijdens een debat over de schadeafhandeling van bevingsschade.

Hoe zo’n fonds er precies uit komt te zien en hoeveel geld er voor beschikbaar is, krijgt volgens de bewindsman later vorm.

Het is in ieder geval de bedoeling dat het schadefonds onafhankelijk opereert en dus niet onder de vlag van de NAM, het samenwerkingsverband tussen olieconcerns Shell en ExxonMobil dat het Groningse gas wint en verkoopt.

De NAM, voluit de Nederlandse Aardolie Maatschappij, blijft wel financieel verantwoordelijk voor de bevingsschade. "We zullen het nader moeten uitwerken", wilde Kamp er inhoudelijk alleen over kwijt.

VVD

De VVD is als een van de weinige partijen nog niet helemaal overtuigd van een schadefonds. Kamerlid André Bosman is het eens dat gedupeerde Groningers financieel gecompenseerd moeten worden, maar vreest voor extra bureaucratie wanneer de overheid een pot met geld beschikbaar stelt.

"Het is de vraag of een schadefonds de meest slimme manier is", aldus Bosman.

Andere partijen zien zo’n fonds juist liever vandaag dan morgen verschijnen. Volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is het Rijk de enige partij die deze taak van de NAM kan overnemen. De financiële middelen worden wat Nijboer betreft onbeperkt.

Schadeafhandeling

De NAM is sinds 31 maart dit jaar niet meer verantwoordelijk voor de schadeafhandeling in het bevingsgebied. Dat was een vurige wens van de Groningers. Ook de Tweede Kamer drong hierop aan.

Een nieuw schadeprotocol moest er voor 1 juli zijn, maar die deadline werd niet gehaald. Niet alle bestuurlijke en maatschappelijke partijen in de provincie zijn het eens over de precieze vorm. Een hard gelag voor de Groningers die sinds april geen schade meer kunnen melden. Kamp schreef eerder al naar de Kamer de vertraging te betreuren.

Volgens het kabinet zijn er sinds 2012 ongeveer 80.000 schademeldingen gedaan waarvan er zo’n 67.000 met goedkeuring van de bewoners zijn afgehandeld.

Dicht

Per oktober wordt de gaskraan verder dichtgedraaid van 24 miljard kuub naar 21,6 miljard. Kamp nam het winningsadvies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in april dit jaar over.

Voor sommige partijen gaat dit echter niet ver genoeg. SP en Partij voor de Dieren pleiten voor een verdere verlaging naar 12 miljard kuub voor de korte termijn. De gaskraan moet helemaal dicht zodra dit mogelijk is, vinden zij.

Andere partijen staan ook sympathiek tegenover verdere verlaging, maar D66 houdt de partijen voor dat een nieuw maximum nog onvoldoende wetenschappelijk is onderbouwd.