Asscher blijft als demissionair vicepremier PvdA-wensen binnenhalen

Dat beklemtoont Asscher zaterdag in een interview met NRC. Hij reageert hiermee op de onvrede bij coalitiepartner VVD en andere partijen over de eis dat de PvdA in de volgende begroting de lerarensalarissen in het lager onderwijs wil verhogen.

De VVD en andere partijen vinden dat het de plek niet is van Asscher om die eisen te stellen. Een demissionair kabinet neemt doorgaans geen grote besluiten meer.

Asscher vindt dat de VVD zijn integriteit in twijfel trekt. "Ze zullen het vaker gaan doen", voorspelt hij. "Ik vind dat niet chique. Ik zou het andersom nooit doen."

Kabinetscrisis

De lerarensalarissen zijn de PvdA een kabinetscrisis waard, bevestigt Asscher in NRC. Hij kan niet precies uitleggen hoe hij dat voor zich ziet in een demissionair kabinet. "Dat zal dan wel blijken", stelt de partijleider. "Ik vind dat ik er helder genoeg over ben geweest. De eerste reacties die ik van mensen krijg, zijn: veel succes, ik hoop dat het lukt."

De PvdA dreigt zijn handtekening niet onder de begroting voor Prinsjesdag te zetten als de lerarensalarissen niet worden verhoogd. Veel docenten in het lager onderwijs zijn woest dat zij aanzienlijk minder verdienen dan collega’s op middelbare scholen. Ook klagen zij over de toenemende werkdruk die de overheid oplegt.

Onderhandelingen

De kans dat VVD en PvdA als demissionaire coalitie een begroting moeten maken, is reëel als de onderhandeling van VVD, D66, CDA en ChristenUnie over een nieuw kabinet niet heel snel worden afgerond.

"Totdat er een nieuw kabinet is, help ik om het land te besturen", stelt Asscher. "Maar ze kunnen me niet verwijten dat ik óók in de Tweede Kamer zit en daar mijn werk doe. Dat doen anderen ook."