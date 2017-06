Formerende partijen bespreken direct 'stevige materie'

"Er zijn een aantal heikele punten langsgeweest", zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vrijdagavond nadat de partijen in twee sessies met elkaar hadden gesproken. "We zitten direct vol in de stevige materie", aldus Segers.

Alexander Pechtold (D66) had het over een "mooie mix" van onderwerpen waar de onderhandelaars het wat sneller over eens zijn en de dingen die wat moeilijker liggen.

Het chagrijn van eerdere weken omdat D66 niet meer om de ChristenUnie heen kon in de formatie, is iets weggeëbd. Pechtold had liever met GroenLinks, SP of PvdA aan tafel gezeten, maar die combinaties bleken de afgelopen maanden om verschillende redenen onmogelijk.

"Er is altijd een vulling te vinden voor de kiespijn", antwoordde Pechtold op de vraag dat hij in het begin keek als een boer met kiespijn, maar nu iets op lijkt te klaren. Ook Segers heeft vertrouwen in het proces: "So far so good".

Hoopvol

Sybrand Buma en Mark Rutte, respectievelijk de leiders van CDA en VVD, waren in een korte reactie positief over de bijeenkomst. "We hebben goed gesproken", wilde Buma kwijt. Rutte is hoopvol, al moest hij erkennen dat hij dat al drie maanden is.

Donderdagochtend kwam Sociaal-Economische Raad-voorzitter Mariëtte Hamer langs om de partijen te adviseren over het sociaal-economische beleid.

Zalm maakte deze week bekend dat er wordt gesproken over de financieel-economische dossiers. Donderdag kwamen daarom Klaas Knot (De Nederlandsche Bank), Laura van Geest (Centraal Planbureau) en Manon Leijten (ministerie van Financiën) langs.

Volgende week komen de medisch-ethische kwesties aan bod.