Overheid neemt te weinig mensen met een beperking aan

Zij bleven steken op bijna 3.600 in plaats van de overeengekomen 6.500. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) noemt het teleurstellend dat de overheid achterblijft. Ze kondigde vrijdag maatregelen aan.

Klijnsma noemt de groei bij de andere werkgevers een mooi resultaat. In de marktsector zijn meer banen voor mensen met een beperking ontstaan (bijna 19.000 in plaats van 14.000) dan was afgesproken met het kabinet. Ze constateert ''een omslag in denken''.

Het is de bedoeling dat tot 2026 in totaal 125.000 banen speciaal voor gehandicapten worden ingericht: 25.000 bij de overheid en de overige 100.000 bij andere werkgevers. In 2015, het eerste jaar, werd het afgesproken aantal door beide partijen behaald.

Vakbond

Vakbond FNV zegt met gemengde gevoelend te kijken naar de cijfers. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ''Hoewel wij blij zijn dat ook dit jaar de aantallen zijn gehaald, zetten we daar een kritische kanttekening bij. De uitstroom is namelijk groot door veelal korte detacheringen, mismatching en te weinig begeleiding. Dan spreek je niet over structureel duurzaam werk.''