Informateur Zalm wil volgende week medisch-ethische kwesties behandelen

Dat liet Zalm woensdagavond weten tijdens een korte persconferentie.

Deze week laten de partijen zich bijpraten over de financieel-economische stand van Nederland. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau komt langs om de verschillen in de samenleving in beeld te brengen.

Zalm zei dat hij ook met andere gevoelige kwesties, zoals migratie en het klimaat, niet wil wachten tot op het laatste moment.

D66 en ChristenUnie

Vooral D66 en ChristenUnie verschillen op medisch-ethisch vlak inhoudelijk veel van elkaar. Het grootste obstakel is waarschijnlijk stervenshulp bij een voltooid leven. Dat is een brug te ver voor de christenen. De democraten zijn juist bezig met een eigen wetsvoorstel om uitbreiding van euthanasie geregeld te krijgen.

Zalm wil iedere werkdag in elk geval tweemaal bij elkaar komen met Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en hun secondanten, maar snelheid is niet een doel op zich.

Wel plant Zalm een korte vakantie in omdat de onderhandelaars sinds de verkiezingscampagne veel in de weer zijn geweest en hun gezin daarbij nogal "verwaarloosd" hebben. Over twee weken wordt er buiten Den Haag onderhandeld.