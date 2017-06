Minister Blok wil verblijf in terroristengebied niet strafbaar stellen

De strafbaarstelling is geschrapt omdat die niet meer nodig zou zijn.

Eerder werd gedacht dat strafbaar stellen van puur het verblijf van pas zou kunnen komen. Namelijk als de terroristische bedoelingen van een terugkeerder uiteindelijk bij de rechter niet konden worden bewezen, maar wel het verblijf.

In de praktijk is gebleken dat bij de vervolging van mensen van wie vaststaat dat zij bijvoorbeeld in Syrië zijn geweest, het doorgaans volgens Blok goed te bewijzen is dat zij hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie.

Dat wil niet zeggen dat de strafbaarstelling definitief wordt geschrapt. Volgens Blok moet er meer onderzoek naar worden gedaan, zei hij dinsdagavond in de Tweede Kamer tijdens een debat over terrorismebestrijding.

Wilders

Eerder op de dag diende PVV-leider Geert Wilders een initiatiefwetsvoorstel in waarin staat dat potentiële terroristen een half jaar preventief opgesloten moeten kunnen worden op aanwijzing van de inlichtingendienst AIVD.

"We horen bijna altijd dat de daders bekend waren bij de inlichtingendiensten. Ik wil dat de AIVD wel preventief kan ingrijpen. Dit wetsvoorstel kan levens sparen", aldus Wilders. Tevens staat in het voorstel dat de AIVD iemand kan laten oppakken zonder dat hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd.