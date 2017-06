PvdA eist extra geld voor lerarensalarissen en koopkracht

Aan welk bedrag hij denkt en waar het geld vandaan moet komen wil hij niet zeggen. ''Dat merkt u in augustus wel", zei hij dinsdag. ''Een begroting opstellen is keuzes maken", onderstreept hij. ''Als je ergens geld vandaan wilt halen, kun je dat vinden.''

Zolang er geen nieuw kabinet is, regeert het demissionaire Rutte II. Dat kabinet moet op Prinsjesdag een begroting indienen voor volgend jaar. Wanneer een kabinet demissionair is, worden alleen lopende zaken afgehandeld. Het parlement bepaalt welke onderwerpen politiek te gevoelig liggen om te worden behandeld. Een begroting zou dus zonder nieuw beleid moeten zijn.

Maar volgens Asscher, die sinds de verkiezingen tevens Kamerlid is, zal de PvdA niet tekenen voor een begroting waarmee ze het niet eens is.

Rutte

Als Asscher over dit soort zaken wil meepraten moet hij aanschuiven bij de kabinetsformatie, zei demissionair premier Mark Rutte dinsdag. ''We hebben vier jaar lang heel goed samengewerkt, maar dit stelt me een beetje teleur.''

Rutte geeft wel een waarschuwing richting de PvdA-leider. "Zo’n demissionair kabinet is in principe gehouden om toch heel voorzichtig te zijn met allemaal nieuwe initiatieven. Dat hoort ook bij het staatsrecht”, aldus de premier.

Ook CDA-leider Sybrand Buma vindt dat als Asscher extra geld wil uitgeven hij maar moet meedoen met de kabinetsformatie. Daarvoor was de PvdA echter niet beschikbaar. Buma noemt het ''grensoverschrijdend wat de PvdA doet. Ik vind het helemaal niets.''

Prinsjesdag

De kans dat een nieuw kabinet de overheidsbegroting voor 2018 kan opstellen is niet groot. Die begroting moet enkele weken voor Prinsjesdag (de derde dinsdag van september) af zijn en dan is de formatie waarschijnlijk nog bezig.

Een bron in de VVD wijst erop dat er bij het ministerie van Onderwijs ook nog een financiële tegenvaller openstaat van 500 miljoen euro. ''Als Asscher een volwaardige begroting wil, met extra geld voor leerkrachten, moet die tegenvaller ook gedekt worden.'' De PvdA-leider wil daar niet op reageren. ''We gaan in augustus met de VVD praten over de begroting voor volgend jaar. Dan komt dat wel aan de orde.''

Geen ruimte op begroting

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker hebben maandag in een brief aan de Kamer laten weten dat er op hun begroting dit jaar geen ruimte is voor salarisverhoging voor basisschoolleraren. Hun begroting kampt met "forse tegenvallers" door hogere prijzen en hogere leerlingenaantallen, schrijven ze.