Dutchbat-veteranen Srebrenica claimen geld bij Nederlandse Staat

Ruim tweehonderd veteranen claimen een bedrag van 22.000 euro per persoon. In totaal gaat het dan om ruim 4,5 miljoen euro.

De veteranen eisten eerder al eerherstel en excuses. Volgens hun advocaat Michael Ruperti is de maat nu vol voor de veteranen. Volgens hem wilden de veteranen een gesprek met Defensie over de kwestie, maar dat gesprek heeft nooit plaatsgevonden.

Volgens Ruperti is de schadeclaim per persoon gebaseerd op een bedrag van 1.000 euro per jaar, sinds de val van Srebrenica, nu 22 jaar gelden. Onder de veteranen zijn oud-kopstukken zoals plaatsvervangend Dutchbat-commandant Rob Franken, maar ook een aantal actief dienende officieren.

De militairen van Dutchbat III die in VN-verband opereerden, waren in 1995 in de Bosnische enclave Srebrenica om de Serven af te schrikken en de lokale bevolking te beschermen.

Uiteindelijk konden ze alleen machteloos toekijken hoe bijna 8.400 moslimmannen en -jongens door de Serven werden afgevoerd en vermoord door Bosnisch-Servische eenheden onder leiding van Ratko Mladic.

Falen

Volgens de advocaten van de veteranen is Dutchbat III jaren verantwoordelijk gehouden voor het falen van de missie. Dat komt volgens hen doordat de regering onvoldoende heeft erkend dat het bataljon "willens en wetens" op een onuitvoerbare missie was gestuurd.

De veteranen zouden hierdoor jaren later nog onherstelbare schade op sociaal, emotioneel en financieel gebied ondervinden. De advocaten vinden dat de interne regelingen bij Defensie om de veteranen te compenseren in deze zaak niet voldoen.

Psychische problemen

Defensie laat in een reactie weten dat mensen die als gevolg van hun uitzending invalide zijn geworden of psychische problemen hebben altijd bij Defensie kunnen aankloppen.

"Het was een hele moeilijke missie, ze hebben een hele moeilijke tijd gehad", aldus een woordvoerder. "Maar dat alleen is geen basis voor een claim. We nemen zaken individueel in behandeling. Veteranen met schade kunnen altijd bij Defensie terecht."