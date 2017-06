Gerrit Zalm volgt Tjeenk Willink op als informateur

Dat bevestigen Haagse bronnen maandag aan NU.nl. Eerder op de dag deden al geruchten de ronde dat Zalm Tjeenk Willink zou opvolgen.

Tjeenk Willink ontvangt dinsdag de vier fractievoorzitters en stuurt daarna het eindverslag van zijn zoektocht naar een meerderheidscoalitie naar de Tweede Kamer. Woensdag volgt waarschijnlijk het debat, dan kan de Kamer ook officieel instemmen met de keuze voor Zalm.

Bij zijn aantreden beschouwde Tjeenk Willink zijn opdracht als een tussenfase, hij had niet de intentie de rol van informateur te vervullen als er eenmaal echt wordt onderhandeld.

ChristenUnie

Tjeenk Willink werd eind mei door zijn voorganger Edith Schippers voorgedragen als nieuwe informateur nadat de eerste formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks was gestrand. Hij begon aan een tweede, achteraf bleek vergeefse, reeks gesprekken tussen de vier partijen.

Tjeenk Willink onderzocht net zo lang naar combinaties van partijen die leunen op een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer, totdat uiteindelijk alleen de optie VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overbleef. Die partijen besloten vrijdag met elkaar in onderhandeling te gaan.

ABN Amro

Zalm werkte tussen 2009 en 2016 bij ABN Amro, vanaf 2012 was hij bestuursvoorzitter. Bij zijn aantreden was de bank volledig in staatshanden. Zalm leidde onder meer de integratie van de genationaliseerde onderdelen van Fortis en ABN Amro en de beursgang van de nieuwe bank.

In de kabinetten Kok I en Kok II (1994 - 2002) en Balkenende II (2003 - 2006) was Zalm minister van Financiën. In 2002 werd hij fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor zijn partij de VVD.