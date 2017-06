Bussemaker en Dekker willen docenten met uitkering weer voor de klas

De bewindspersonen willen dit bereiken door meer speeddates tussen scholen en de momenteel werkloze leraren te organiseren, zo schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Er zitten ruim zesduizend mensen thuis met een uitkering die les mogen geven in het primair onderwijs. "In tijden van een fors oplopend lerarentekort kunnen we ons dit niet veroorloven", schrijven Bussemaker en Dekker.

Er is volgens de bewindspersonen niet "één eenvoudige oplossing" maar de maatregel kan volgens hen een "voorzichtige bijdrage" leveren aan het terugdringen van het lerarentekort. Vooral in de grote steden in de Randstad en in Noord-Gelderland en Centraal Groningen zijn er te weinig leraren.

Scholing

Er komt daarnaast ook een scholingsbudget, waarmee mensen zich vanuit het bedrijfsleven om moeten kunnen scholen tot basisschooldocent. Ook komen er mogelijkheden voor leraren in het voortgezet onderwijs om aan de slag te gaan in het basisonderwijs.

Docenten in het basisonderwijs staken dinsdag voor meer loon en minder werkdruk. Basisscholen beginnen dan een uur later. Docenten geven het eerste uur geen les, maar voeren andere taken uit. Veel basisscholen doen mee aan deze actie.

Geen ruimte voor meer salaris

Ondanks de roep om meer geld, hebben de ministers maandag in een andere brief aan de Kamer laten weten dat er op hun begroting dit jaar geen ruimte is voor salarisverhoging. Hun begroting kampt met "forse tegenvallers" door hogere prijzen en hogere leerlingenaantallen.