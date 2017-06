'Blinden en slechtzienden krijgen te weinig hulp bij stemmen'

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. In totaal 40 procent had problemen in het stemlokaal tijdens de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Het College roept de overheid, gemeenten en politieke partijen op om de toegankelijkheid van de verkiezingen te vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door het stembiljet te vereenvoudigen en informatie over de verkiezingen in begrijpelijke taal beschikbaar te maken.

Met name voor mensen met een visuele beperking is het belangrijk om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken om te stemmen, zoals per post of met een stemcomputer.

Het meldpunt Onbeperkt Stemmen meldde vlak na de verkiezingen op 22 maart van dit jaar al dat blinden en slechtzienden moeite hadden met het grote stembiljet. De kleine letters zouden bijvoorbeeld slecht leesbaar zijn.