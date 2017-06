VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor het eerst samen bij informateur

Er worden in eerste instantie praktische zaken besproken. De lastige dossiers komen later aan bod.

CDA-leider Sybrand Buma heeft het gevoel dat deze vier partijen "willen dat hier een kabinet uitkomt". De partijen hebben in zijn ogen te lang om elkaar heen gedanst.

Alexander Pechtold (D66) is terughoudender voordat hij naar binnen loopt. Het zal moeten blijken of deze formatiepoging wel lukt. "We zijn nog niet eens begonnen", aldus Pechtold. Ook Mark Rutte (VVD) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) zijn binnen.

Met name D66 en ChristenUnie zijn niet elkaars eerste keuze. De partijen denken verschillend over kwesties zoals voltooid leven, verplichte donorregistratie en Europa. Bovendien komen de vier partijen in beide Kamers maar nipt aan een meerderheid. Dat brengt de stabiliteit in gevaar, vindt Pechtold. Rutte en Buma hebben hier geen bezwaren tegen.

Eerdere pogingen tussen GroenLinks, VVD, CDA en D66 mislukten. SP en PvdA wilden ieder om eigen redenen niet aanschuiven. Zo kwamen de partijen uiteindelijk uit bij de partij van Segers. Het is de laatste optie op een meerderheidskabinet met vier partijen.