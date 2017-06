CU-leider Segers legt druk in formatieproces bij VVD, CDA en D66

"Ik heb de vraag gesteld: is er een positieve keuze van VVD, CDA en D66 om de gesprekken aan te gaan", zegt Segers woensdag nadat hij anderhalf uur met informateur Herman Tjeenk Willink had gesproken.

De ChristenUnie-leider wil "een gewenste optie" zijn voor de drie partijen. "Zij (VVD, CDA en D66, red.) zullen kleur moeten bekennen en zeggen wat ze willen."

De informateur legt deze wens nu voor aan de andere drie partijleiders. Segers: "Als aan deze voorwaarde is voldaan, dan zijn wij bereid constructief de gesprekken aan te gaan."

Ongewenst

Het is met name de vraag of ChristenUnie en D66 inhoudelijk op één lijn komen. D66-leider Alexander Pechtold noemde samenwerken met de ChristenUnie in een kabinet vorige maand nog "ongewenst", hoewel hij die bewoording de afgelopen weken niet heeft herhaald.

"Als Pechtold zegt dat hij dit een eerlijke kans wil geven, dan kunnen de gesprekken beginnen", zegt Segers daar woensdag over.

De partijen denken diametraal anders over politiek gevoelige kwesties, al zegt Segers dat hij bereid is om zonder voorwaarden vooraf de gesprekken aan te gaan. "Daar zal je wel een weg in moeten vinden. Of dat lukt ,zal verder moeten blijken", aldus de ChristenUnie-leider.

Voltooid leven

Voor de verkiezingen noemde Segers stervensbegeleiding bij een voltooid leven een breekpunt, D66 diende juist een initiatiefwet in dat ouderen over hun eigen sterven kunnen beslissen zonder dat zij medische klachten hebben.

Ook staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar bij onderwerpen zoals actief donorregistratiesysteem (D66 is voor, ChristenUnie tegen) en de toekomst van de Europese Unie. De christenen spelen openlijk met de gedachte de euro op te geven, bij de democraten twijfelen ze geen moment aan het voortbestaan van de gezamenlijke munt.

Voor Pechtold weegt ook zwaar dat een nieuwe regering leunt op een stabiele meerderheid. Als de ChristenUnie bij de andere drie partijen aansluit, ontstaat er in de Eerste en Tweede Kamer de kleinst mogelijke meerderheid van respectievelijk 38 en 76 zetels.

Bovendien heeft D66 meerdere keren laten weten dat in een nieuwe coalitie het aantal conservatieve en progressieve partijen in balans moet zijn. Een wens die VVD-leider Mark Rutte vorige week overigens onderstreepte.

Laatste optie

De ChristenUnie is de laatste optie om tot een meerderheidskabinet te komen in de Eerste en Tweede Kamer met vier partijen. Alle andere mogelijkheden zijn inmiddels door de informateur afgestreept.

De tweede poging met GroenLinks strandde 12 juni, de SP houdt vol niet met de VVD te willen regeren, de PVV werd voor de verkiezingen al door de grote partijen uitgesloten en de PvdA is niet beschikbaar na het monsterverlies tijdens de verkiezingen.