Asscher is niet beschikbaar voor plek in kabinet met VVD, CDA en D66

Asscher herhaalde zijn boodschap dinsdag na zijn eerste bezoek aan informateur Herman Tjeenk Willink.

De PvdA’er somt drie argumenten op waarom zijn partij niet bereid is de formatiegesprekken aan te gaan. Allereerst is daar de verkiezingsnederlaag van 29 zetels.

Asscher noemt het "democratisch gezien vreemd" wanneer de twee grootste verliezers van de verkiezingen samen toch gaan regeren. Hoewel de VVD de grootste partij is, verloren de liberalen 8 zetels.

Daarbij wil Asscher een linkse koers varen. Met name de zorg, arbeidsmarkt, huren en de bankensector wil hij aanpakken, maar hij constateert dat samenwerking op deze dossiers met VVD, CDA en D66 buitengewoon onaantrekkelijk is.

Tot slot maakt Asscher zich zorgen over de verhoudingen binnen een nieuwe coalitie. Hij betitelt de andere drie partijen als sociaal economisch rechts, daar staan dan 9 linkse zetels tegenover.



Toch houdt Asscher de deur op een kier. "Zeg nooit nooit. Maar dan moet je meer denken aan staatsnoodrecht. Als er iets dramatisch zou gebeuren waardoor de PvdA het land zou moeten redden." Daarvan is volgens Asscher geen sprake wanneer de drie partijen er niet uitkomen.

Tjeenk Willink heeft de PvdA-leider niets gevraagd over de mogelijkheden van een gedoogconstructie. "Dat is niet aan de orde. Er wordt nu gezocht naar meerderheidscombinatie", aldus Asscher.

Balans

Eerder op de dag ontving Tjeenk Willink gezamenlijk Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA) en Alexander Pechtold (D66). Rutte zei na afloop dat de drie partijen nog steeds ruimte zien om een meerderheidskabinet te vormen.



Er moet wat Rutte betreft vooral worden gekeken naar de balans tussen links en rechts en conservatief en progressief.

"Wat er ook uitkomt, wij hebben de ambitie om een brug te slaan in de samenleving. Dat betekent ook in de politiek zichtbaar maken dat conservatief en progressief verbonden blijven", stelt Rutte.



Dat kan gezien worden als een gebaar richting Pechtold die al langer hamert op een dergelijk evenwicht binnen een nieuwe coalitie. Mede om die reden ziet de D66-leider de ChristenUnie liever niet aanschuiven. De partijen verschillen inhoudelijk teveel, zeiden beiden fractievoorzitters onlangs.



Toch lijkt formeren met de ChristenUnie op dit moment de enige weg naar een meerderheidskabinet van vier partijen in de Eerste en Tweede Kamer.

Impasse

Een tweede poging met GroenLinks is mislukt en de SP wil niet met de VVD in een coalitie.

De grote partijen hebben voor de verkiezingen de PVV al uitgesloten. De partij van Geert Wilders ondermijnt volgens Rutte de democratische rechtstaat door instituties zoals het parlement en de onafhankelijke rechtsstaat niet te respecteren.



Het CDA wil niets weten van het PVV-voornemen om de godsdienstvrijheid van moslims in te perken.

Tjeenk Willink wil zich vooralsnog niet richten op een minderheidskabinet. Hij hoopt dat partijen gaan bewegen, zei hij vorige week. "Bewegen is gezond, ook voor politieke partijen", aldus de informateur.