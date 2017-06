Oud SGP-leider Henk van Rossum overleden

Van Rossum, die civiele techniek had gestudeerd in Delft, kwam in 1967 in de Kamer. In 1986 nam hij afscheid als Kamerlid en fractievoorzitter.

Bas van der Vlies nam dat jaar de voorzittershamer over. De SGP-voorman stond in de Tweede Kamer bekend als autoriteit op het vlak van Verkeer en Waterstaat.

Bekend is Van Rossum ook vanwege de term 'aangeschoten wild' die hij hing aan de toenmalige minister Gijs van Aardenne in de RSV-enquête. De enquête onderzocht hoe scheepsbouwer RSV in 1983 failliet kon gaan. Ministers die in problemen verkeren gaan sinds die tijd door het leven als 'aangeschoten wild'.

''De SGP spreekt haar deelneming uit met alle familieleden en anderen die nauw met onze vroegere voorman verbonden zijn'', laat de partij op haar website weten. ''Van Rossum was een toegewijde, hard werkende SGP'er, die het politieke ambacht met hart en ziel uitoefende.''

Van Rossum werd geboren in het Zuid-Hollandse Melissant, waar zijn vader wethouder was. Hij overleed in Zeist en werd 97 jaar.