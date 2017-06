Demissionair kabinet belooft meer salaris voor docenten basisonderwijs

Veel bassschoolleraren dreigen met een staking op 27 juni.

Het is zeer uitzonderlijk dat docenten in het basisonderwijs hiertoe besluiten. De staking duurt een uur, een speldenprik die voor veel ouders van leerlingen veel ongemak met zich meebrengt.

Docenten in het basisonderwijs klagen al heel lang over de structureel hoge werkdruk in het onderwijs en het grote verschil in salaris vergeleken met docenten in het voortgezet onderwijs. Het startsalaris ligt al 7 procent hoger bij collega's in het basisonderwijs. Dit verschil is na tien jaar opgelopen tot 19 procent.

Lerarentekort

Mede hierdoor dreigt een groot lerarentekort in de toekomst. De vakbonden roepen het kabinet al lange tijd op hier iets aan te doen. Docenten en vakbonden ergeren zich enorm aan de structureel laconieke houding van staastssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) over deze waarschuwingen.

Het is ongebruikelijk dat een demissionair kabinet grote besluten neemt. Maar nu het einde van de slepende kabinetsformatie nog lang niet in zicht lijkt, kan het kabinet Rutte niet op zijn handen gaan zitten, aldus Asscher in het AD.

Niet aanschuiven

"Zo'n maatregel kost geld, maar we zullen het doen'", zegt Asscher. "Laat het een oproep zijn voor de onderhandelaars om tempo te maken. Anders doen wij het."

De PvdA-leider benadrukt nogmaals dat de PvdA niet zal aanschuiven bij de formatiegesprekken.