Informateur Tjeenk Willink roept partijen op te bewegen

"Bewegen is gezond, ook voor politieke partijen", zei informateur Herman Tjeenk Willink.

Volgens Tjeenk Willink is een meerderheidscoalitie nog steeds denkbaar en denkt er niet aan een minderheidscoalitie te onderzoeken. Hij vraagt daarom de fractieleiders van de VVD, CDA, SP en D66 hun inhoudelijke bezwaren op papier te zetten.

Nadat de tweede formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks wederom vastliep, verkeert de formatie opnieuw in een impasse. Rutte en Buma zien nog combinaties die kunnen leiden tot een meerderheidskabinet, maar dan moeten de partijen wel bewegen en durven verantwoordelijkheid te nemen.

ChristenUnie, SP en de PvdA zijn een optie om GroenLinks aan de onderhandelingstafel te vervangen. Maar of dat gaat gebeuren, is nog maar zeer de vraag. D66 en ChristenUnie concludeerden in een eerder stadium dat zij te ver van elkaar afstaan en de PvdA voelt zich niet geroepen te regeren na het verlies van 29 zetels.

Geen centrum-links

Emile Roemer (SP) herhaalde donderdag er niets voor te voelen met de VVD te regeren. Roemers suggestie een zespartijencoalitie te onderzoeken zonder de VVD, is door de informateur afgewezen. "Naarmate het aantal partijen in een coalitie toeneemt, kan de stabiliteit afnemen", aldus Tjeenk Willink.

Tjeenk Willink spreekt om 14.45 uur met D66-leider Alexander Pechtold die zijn inhoudelijke blokkades om niet met de ChristenUnie te regeren, uiteen moet zetten.

Ook de VVD en CDA willen niet met iedereen samenwerken. Al voor de verkiezingen hebben Mark Rutte (VVD) en Sybrand Buma (CDA) aangegeven niet met de PVV in een kabinet te stappen. In hun inhoudelijke toelichting aan de informateur herhaalt Rutte dat de partij van Geert Wilders geen optie is, omdat de PVV bevolkingsgroepen "beschimpt en beledigt". Ook ondermijnt Wilders, aldus Rutte, de democratische rechtstaat door instituties als het parlement en de onafhankelijke rechtspraak, niet te respecteren.

Voor het CDA staat voorop dat Wilders de godsdienstvrijheid van moslims wil afschaffen, iets wat voor Buma ondenkbaar is. Ook verwijzen de twee partijleiders naar hun ervaringen met regeren met de PVV, waar zij slechte herinneringen aan bewaren. Zij vinden Wilders een onbetrouwbare onderhandelingspartner.