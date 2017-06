Roemer vindt dat VVD en CDA elkaar los moeten laten

Die onderzoekt welke regering mogelijk is, na het mislukken van de gesprekken van het zogenoemde motorblok van VVD, CDA en D66 met GroenLinks.

Roemer wil dat dit motorblok uit elkaar wordt getrokken. Als VVD en CDA elkaar loslaten, kan een van beide partijen proberen een stabiel meerderheidskabinet te vormen, aldus de socialist na afloop van het gesprek.

De SP zou met het motorblok een meerderheidskabinet kunnen vormen, maar Roemer ziet niets in een coalitie met de VVD.

Buma

De SP wil wel meeregeren in een kabinet met CDA-voorman Sybrand Buma als premier. Hij beloofde al voor de verkiezingen van 15 maart niet met de VVD in zee te gaan. Samen met die bij uitstek neoliberale partij in een coalitie vreest hij een clash-huwelijk. Hij ziet zelfs geen muizengaatje, zei hij.

Na het afhaken van GroenLinks is de SP de eerste partij die door de informateur is uitgenodigd als mogelijke vierde partij voor het rompkabinet van VVD, CDA en D66. Woensdag had de informateur al overleg met VVD-leider Mark Rutte en Buma. Deze twee zien de ChristenUnie wel zitten, maar D66 blokkeert dat.