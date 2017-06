Klaver had tijdens formatie geen vertrouwen in halen doelen Parijs

Dat zegt Klaver donderdag in een interview met de Volkskrant.

De tweede poging om de formatie te herstarten mislukte maandag, nadat de partijen het niet eens werden over het thema migratie. Maar ook op andere dossiers konden ze het moeilijk eens worden, zegt Klaver.

"Als het om het klimaat gaat: we hadden de eindfase van de onderhandelingen nog niet bereikt, maar ik heb geen moment het gevoel gehad dat we het Verdrag van Parijs zouden gaan halen. Bij lange na niet", aldus de GroenLinks-leider in de krant.

Woordvoerders van andere betrokken partijen melden ook het Klimaatakkoord van Parijs te willen nastreven, maar stellen dat ze het niet eens werden op welke manier dat moest gebeuren.

Ook op sociaal-economisch gebied zag Klaver geen compromis. Zo wilden de andere partijen, VVD, CDA en D66, volgens Klaver de bonusregels voor banken versoepelen. Een woordvoerder van het CDA zegt dat de bonusregels maar een uurtje ter sprake zijn geweest.

Teruggefloten

Andere partijen zouden hebben gesteld dat Klaver tijdens de onderhandelingen is teruggefloten door zijn eigen partij. Dat weerspreekt Klaver in het interview. ''Natuurlijk heb je overleg in een formatieteam, maar er is één iemand verantwoordelijk voor de keuze. Dat ben ik."