Felle kritiek op uitleg Klaver over mislukken formatie

"Wij sturen niemand terug naar landen waar het onveilig is", zei Klaver dinsdag tijdens het debat over de mislukte formatie in de Tweede Kamer.

"Waar staat dat migranten terug worden gestuurd naar onveilige landen?", wil Asscher dan ook van Klaver weten.

Eerder op de dag maakte GroenLinks nogmaals duidelijk dat zijn partij migranten die vluchten voor geweld of voor politieke redenen en asiel aanvragen in Europa, niet wil terugsturen.

Eerder noemde Klaver dit een "principiële ondergrens". Dat was de reden waarom de eerste formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks een maand geleden mislukte en dat was ook afgelopen maandag de oorzaak waarom de vier partijen de gesprekken beëindigden.

Dat Klaver toch een tweede keer om tafel wilde zitten, had te maken met zijn hoop dat partijen naar elkaar toe zouden bewegen.

Terugsturen

Klaver vreest dat er op papier best afspraken gemaakt kunnen worden die voldoen aan internationale wetgeving, maar de praktijk is volgens GroenLinks weerbarstiger. "Syrische vluchtelingen in Turkije krijgen geen onderwijs en er is sprake van kinderarbeid", zegt Klaver.

De GroenLinks-leider doelt op de situatie die is ontstaan sinds er en afspraak met Turkije is gemaakt over de opvang van Syrische vluchtelingen.

Asscher concludeert daaruit dat Klaver überhaupt niet wil dat vluchtelingen in de regio worden opgevangen, ook niet als er aan alle internationale regels wordt voldaan, zoals in het laatste voorstel van informateur Herman Tjeenk Willink stond geschreven.

Maar de GroenLinks-leider houdt vol dat er in de praktijk geen sprake is van een veilige situatie. Ook niet wanneer er een Zwitsers opvangkamp in Syrië komt of als de Europese politici Emmanuel Macron en Martin Schulz met een voorstel voor Tunesië komen. Hypothetische situaties die Asscher Klaver voorhoudt.

Andere combinatie

Nu de poging om met deze vier partijen tot een akkoord te komen opnieuw is gestrand, moet Tjeenk Willink op zoek naar andere combinaties.

VVD en CDA zien graag de ChristenUnie aanschuiven, maar die optie is in een eerder stadium afgestreept. Gert-Jan Segers zou nog wel willen, maar alleen als hij gewenst is. Alexander Pechtold (D66) ziet een nieuwe gespreksronde met de christenen niet gebeuren. Ook bij het CDA geloven ze er niet meer in dat D66 en CU er samen uit zullen komen.

In plaats daarvan richten de ogen zich wederom om de SP en PvdA, maar Emile Roemer (SP) wil niet met de VVD en de PvdA wil na een verkiezingsnederlaag van 29 zetels niet regeren.

Nieuwe verkiezingen

Toch zal Tjeenk Willink een poging doen om een meerderheidscombinatie te realiseren, anders moet er gekeken worden naar een minderheidskabinet. Maar daar zit geen partij op het Binnenhof op te wachten.

Ondertussen is de formatie de 89e dag ingegaan en als de partijen er niet uitkomen, rest het Binnenhof niets anders dan nieuwe verkiezingen.