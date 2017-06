Vier partijen geven geen uitsluitsel over nieuwe onderhandelingen

Er staat wel een nieuw gesprek tussen de partijen op de planning, maar wanneer Tjeenk Willink met Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) om tafel gaat zitten, is niet bekend.

De parteileider zeiden niets na afloop van hun tweede bijeenkomst van de dag die ongeveer twee uur duurde.

De partijen geven de voorkeur aan een informele setting en zijn daarom uitgeweken naar het Catshuis in plaats van het Binnenhof.

VVD, CDA, D66 en GroenLinks kijken of ze opnieuw kunnen gaan onderhandelen over de vorming van een kabinet. In welke fase ze nu zitten, willen ze niet kwijt.

Het is voor het eerst sinds de onderhandelingen op 15 mei klapten dat de vier partijen weer met elkaar in gesprek zijn.

Migratie

Rutte en Klaver spraken elkaar woensdag nog thuis bij Tjeenk Willink in Scheveningen. Over de inhoud van die gesprekken werden geen mededelingen gedaan. Het is echter geen geheim dat de formatie klapte op het thema migratie. Wat Klaver betreft werd daar een principiële ondergrens bereikt waar hij niet overheen kon.

Nieuwe gesprekken zouden alleen nut hebben als de VVD en CDA in zijn richting zouden bewegen. Rutte en Buma hebben daar al over gezegd dat een herstart alleen mogelijk is als er geen voorwaarden vooraf worden gesteld.

Nieuwe onderhandelingen

De informateur sprak de vier partijleiders de afgelopen dagen intensief. Betrokkenen meldden deze week dat er voor aanvang van nieuwe onderhandelingen zicht moet zijn op een oplossing van het migratiethema, anders zou een herstart weinig kans van slagen hebben.

De partijleiders keren nu terug naar hun fractie voor overleg waarna de gesprekken donderdagvond op het Catshuis worden hervat.

Impasse

Na het klappen van de eerste formatiepoging, belandde de formatie in een impasse. Verschillende partijen hebben hun blokkades opgeworpen waardoor het heel moeilijk is om tot een combinatie van partijen te komen die kan rekenen op een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer.

Even kwam de ChristenUnie nog in beeld als vervanger van GroenLinks, maar die optie ging al snel van tafel toen bleek dat de inhoudelijke verschillen tussen de christenen en D66 te groot waren.

Omdat de SP niet met de VVD wil regeren en de PvdA vindt dat zij niet aan de beurt is om regeringsverantwoordelijkheid te nemen, kwam GroenLinks de afgelopen weken steeds nadrukkelijker in beeld.