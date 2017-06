Ruim zevenduizend stemmen niet meegeteld bij verkiezingen

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) meldt aan de Tweede Kamer dat de fout "helaas niet meer kan worden hersteld".

De uitslag van de verkiezingen is al onherroepelijk. De Kiesraad heeft gekeken of de einduitslag anders zou zijn geweest als de stemmen wel waren meegeteld, maar dat was niet het geval.

De gemeente Boxmeer noemt het in een korte reactie vervelend en pijnlijk dat er zoveel stemmen verloren zijn gegaan. De gemeente is opgelucht dat de fout geen gevolgen heeft gehad voor de uitslag.

Voor burgemeester Karel van Soest is het een extra argument om te pleiten voor herinvoering van de stemcomputer, liet hij via een woordvoerster weten.

Oorzaak

De precieze oorzaak van de fout is volgens het hoofdstembureau in Den Bosch niet meer te achterhalen. Er wordt gesuggereerd dat er een storing was in het hulpprogramma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), mogelijk in combinatie met een "menselijke fout" bij de invoer.

Het hoofdstembureau heeft ook geconstateerd dat de handmatige controletelling niet is uitgevoerd. Bovendien is de regel dat er altijd twee mensen moeten meekijken niet goed toegepast. Minister Plasterk had die controlemechanismen wel uitdrukkelijk voorgeschreven.

Internet

Het gebruik van OSV werd in aanloop naar de verkiezingen aanvankelijk door Plasterk verboden uit vrees voor manipulatie door hackers. Uiteindelijk mocht het toch worden gebruikt voor het optellen van de uitslagen, mits de computer met het programma niet verbonden was met internet.

Het CDA wil een debat in de Tweede Kamer over de kwestie. "Een fout als deze mag niet voorkomen", aldus Kamerlid Hanke Bruins Slot. "Een correcte en nauwkeurige uitvoering van het verkiezingsproces is essentieel voor het vertrouwen van de kiezer in het verkiezingsproces."