GroenLinks bereid te onderhandelen, Segers staat open voor D66

"We gaan zien hoe ver het komt", zei Klaver dinsdag na afloop van zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. "Ik heb aangegeven dat wij altijd bereid zijn om te kijken of wij onze idealen in een kabinet tot realiteit kunnen brengen."

Segers: "Er zijn vanuit onze kant geen blokkades." Wat hem betreft is het "niet per definitie over en uit" voor zijn partij.

Impasse

Drie weken geleden klapten de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks na weken van formeren.

De partijen kwamen er op het thema migratie niet uit. Daarover zei Klaver nog dat de breuk definitief was. "De breuk […] was helaas een punt en geen komma", zei hij destijds.

Na de mislukte gesprekken belandde de formatie in een impasse. Door verschillende blokkades die zijn opgeworpen door de partijen, lukt het niet om tot een combinatie te komen die kan rekenen op een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer.

Ongewenst

Een poging om de ChristenUnie aan tafel te krijgen mislukte, omdat D66 en de christenen concludeerden dat de inhoudelijke verschillen onderling te groot zijn.

Volgens Segers ligt de bal bij Pechtold die niet verder zou willen praten met de christenen. Segers staat open voor nieuwe gesprekken, maar dan moet de houding van Pechtold wel veranderen. "Wij moeten niet ongewenst zijn, dan zijn wij bereid om met iedereen te praten."

Of D66 dat ook zal doen, is nog maar zeer de vraag. Dat betekent dat gesprekken over een coalitie met GroenLinks steeds nadrukkelijker in beeld komen. Of dat ook gaat gebeuren, zal volgens Klaver nog moeten blijken.

Principële ondergrens

Of de verschillen van inzicht op het gebied van migratie, waar in de eerste formatiepoging volgens Klaver een "principiële ondergrens" werd bereikt, overbrugd kunnen worden, is nog onduidelijk. "Wat er wel en niet weg is, is aan de informateur om te concluderen", aldus Klaver.

Tjeenk Willink spreekt later op de dag nog gezamenlijk met VVD-leider Mark Rutte, CDA-leider Sybrand Buma en Pechtold.