Kamp vindt keuze voor keuren auto bij Pon achteraf 'stom'

"Als ik nu terugkijk op wat er destijds is gebeurd, dan denk ik dat het beter was geweest dat ik de auto niet naar Pon had gebracht, maar naar mijn eigen dealer in Zutphen", zei Kamp voor aanvang van de ministerraad.

Waarom de VVD’er de auto dan niet naar zijn eigen dealer, maar naar Pon bracht, kan hij zich niet meer herinneren. "Als ik achteraf terugkijk, vind ik dat stom, maar ik heb het gedaan. Waarom ik het precies heb gedaan, dat weet ik niet", aldus Kamp.

Kamp importeerde de auto vanuit Duitsland en liet Pon een aantal aanpassingen verrichten. De rekening bedroeg 1250 euro inclusief een korting van 250 euro. Kamp benadrukt niet zelf om de korting te hebben gevraagd. Hij keek er als particulier niet gek op van de hoogte van de korting.

Corruptiezaak

Het autobedrijf Pon kocht in oktober 2016 voor een bedrag van 12 miljoen euro strafvervolging af in de corruptiezaak bij politie en defensie. Volgens het OM heeft Pon door het omkopen van ambtenaren een onrechtmatig voordeel van 6 miljoen euro verkregen.

Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur bracht eerder deze week aan het licht dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijke vervolging heeft ingesteld tegen lagere ambtenaren die ook korting hadden gekregen van Pon.

Volgens Nieuwsuur zou uit het strafdossier blijken dat Kamp, die in 2006 minister van Defensie was, door het OM niet is aangemerkt als verdachte en ook niet als getuige is gehoord.

Klacht

Twee ontslagen defensiemedewerkers die in de kwestie verdacht worden van corruptie laten het er niet bij zitten. In de Telegraaf laten zij vrijdag weten een integriteitsklacht tegen Kamp in te dienen bij het ministerie van Defensie. Zij vinden dat ook Kamp zich moet verantwoorden voor de kosteloze installatie van een carkit, navigatie-cd’s en korting op banden.

Kamp vindt dat de twee oud-defensiemederwerkers zelf mogen bepalen hoe zij zich in de strafzaak verdedigen. De suggestie dat hij betrokken zou zijn bij het corruptieschandaal werpt hij verre. "Ik weet niets van defensiedeals in die tijd", aldus Kamp.