Kabinet incasseert tegenvallers begroting, maar behoudt overschot

''We bereiken dit jaar al een mooi overschot en dat loopt de komende jaren behoorlijk op'', zei Dijsselbloem.

Hij veegde de vloer aan met berichten dat het overschot zou omslaan in een tekort. Wie ''dit verhaal heeft verspreid heeft geen verstand van begrotingen'', zei hij. ''Ja, er zijn tegenvallers. En die zullen in de voorjaarsnota worden gepresenteerd. Maar die vallen echt in het niet bij de gunstige ontwikkeling.''

Voor verpleeghuizen is volgend jaar 200 miljoen euro extra nodig. In 2021 kost deze zorg zelfs 2,1 miljard extra. Maar volgens staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) mag dat geen onaangename verrassing heten. Nagenoeg alle politieke partijen willen de verpleeghuiszorg verbeteren en dat kost nu eenmaal geld, aldus Van Rijn. Haast iedere partij heeft dat volgens hem in haar verkiezingsprogramma al onder ogen gezien.

Kwaliteitsnormen

Het kabinet heeft afgesproken kwaliteitsnormen op te stellen waar de verpleeghuizen aan moeten voldoen. Omdat die eisen bindend zijn, kan het kabinet niet onder de hogere kosten uit die daarvoor moeten worden gemaakt.

Ook de uitgaven van het ministerie van Onderwijs zijn een paar honderd miljoen hoger dan begroot. Vanaf 2019 is er bovendien een tegenvaller van ongeveer 600 miljoen door een ongunstige samenloop van lonen, prijzen en inkomsten (de zogenoemde ruilvoetproblematiek).