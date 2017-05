D66 weigert nieuw gesprek na mislukt overleg met ChristenUnie

Dat heeft de partij in de nacht van dinsdag op woensdag laten weten. "Het zou niet zinvol zijn", meldt D66. Eerder op de avond liet VVD-leider Mark Rutte weten samen met CDA-voorman Sybrand Buma graag woensdag om tafel te gaan met de leiders van D66 en de ChristenUnie om het mislukte overleg tussen die laatste twee partijen te bespreken.

De premier zei met verkenner Edith Schippers te hebben gebeld na de mislukte verkenning tussen Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie).

"Ik heb ook namens de heer Buma laten weten dat we het van belang vinden morgen met de vier partijen bij elkaar te komen om met elkaar de ontstane situatie te bespreken", aldus Rutte.

D66 en CU gingen dinsdag met elkaar in gesprek om te kijken of er het zinvol was om samen met VVD en CDA inhoudelijke gesprekken te voeren. "We hebben moeten vaststellen dat dit niet kan leiden tot echte onderhandelingen", zei Pechtold toen hij en Segers na ruim drie uur naar buiten kwamen.

Rutte zei dat er "veel ruis" was, maar wilde daar niet meer over kwijt. "Het lijkt me juist nu met de vier partijen de ontstane situatie te bespreken."

Verschillen

Na een gesprek van ruim drie uur besloten D66 en ChristenUnie dat het geen zin had om te onderhandelingen te beginnen. De partijleiders kregen eerder op de dag nog het mandaat van hun fracties om met elkaar in gesprek te gaan, maar de verschillen blijken te groot.

Verkenner Schippers deed maandag een beroep op de twee partijen om de formatie vlot te trekken. Na een week van gesprekken kwam zij tot de conclusie dat een combinatie van het motorblok (VVD, CDA en D66) en ChristenUnie, nog de enige combinatie is die kan leiden tot de vorming van een meerderheidscoalitie.