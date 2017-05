D66 en ChristenUnie akkoord met verkenning formatie

Dat hebben de partijleiders van D66 en ChristenUnie dinsdag bekendgemaakt na fractieberaad.

De partijen zijn op elkaar aangewezen nadat informateur Schippers na een week van verkenningen met de partijleiders heeft geconcludeerd dat dit de enige combinatie is die nu onderzocht kan worden. Alle andere mogelijke combinaties waren tijdens de gesprekken met politiek leiders onhaalbaar gebleken.

D66-leider Pechtold benadrukt dat een coalitie met de partij van Gert-Jan Segers niet zijn eerste optie is. Eerder zei de D66'er nog het "onwenselijk'' te vinden om te gaan onderhandelen met de ChristenUnie. De coalitie zou een minimale meerderheid in de Tweede en de Eerste Kamer hebben wat Pechtold zorgen baart. Hij heeft liever een stabielere coalitie, omdat niet kan worden uitgesloten dat parlementariërs uit de fractie stappen of zich niet aan de fractielijn zullen houden.

Verschillen

Daarnaast zijn er grote verschillen op medisch-etisch vlak. Zo is D66 voor vrijwillige levenseinde bij voltooid leven, terwijl ChristenUnie daar in de campagne nog een breekpunt van heeft gemaakt. Segers wil de gesprekken aan, maar benadrukt dat de standpunten voor de verkiezingen dezelfde zijn als na de verkiezingen. "Wij hebben idealen, uitgangspunten en een verkiezingsprogramma. Daarmee gaan wij verdere gesprekken in", aldus Segers.

De twee partijleiders spreken Schippers later op de middag. De gesprekken moeten duidelijk maken of een formatiepoging enige kans van slagen heeft. Volgens Schippers is dit de enige resterende combinatie die tot een kabinet kan leiden, maar dat ziet Pechtold anders. "Ik zie het niet zo zwart-wit."