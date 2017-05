D66 wil coalitie met SP en PvdA

Volgens Pechtold levert deze combinatie een coalitie op met een stabiele meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Bovendien is het een samenstelling die progressief en conservatief met elkaar verbindt.

D66 blijft daarmee formatieonderhandelingen met de ChristenUnie afhouden. De partij van Gert-Jan Segers kwam in beeld nadat de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vorige week vastliepen.

Pechtold heeft eerder gezegd een kabinet met de ChristenUnie "onwenselijk" te vinden. De partijen staan op medisch-etische thema's en op Europees vlak te ver uit elkaar.

Impasse

De formatie belandde daarna in een impasse. In de verkenningsronde die volgde, stuitte informateur Schippers op meerdere obstakels bij verschillende partijen. De SP wil niet in een kabinet met de VVD en de PvdA wil niet regeren na de historische verkiezingsnederlaag waarbij de partij 29 zetels verloor.

Schippers laste daarom vrijdag een 'moment van reflectie' in. De partijen moesten het weekend gebruiken om nog eens goed na te denken over de obstakels die zij hebben opgeworpen die het verhinderen om regeringsverantwoordelijkheid te nemen.

Geen nieuwe inzichten

Bij VVD-leider Mark Rutte heeft de reflectie niet tot inzichten geleid. Hij blijft streven naar een vierpartijencoalitie, met meerderheden in de Tweede en Eerste Kamer.

Naast het ‘motorblok’ van VVD, CDA en D66 moet de SP, of de ChristenUnie of de PvdA de coalitie complementeren. Welke van deze drie partijen de voorkeur heeft van Rutte, wil hij niet zeggen.

Hordes

Volgens CDA-leider Sybrand Buma moet Schippers de verkenningsdag gebruiken om te inventariseren welke blokkades er nog staan. "Mijn oproep aan iedereen is om over deze hordes heen te springen", zei Buma. "Het staat in wezen alweer een week in verkenningsstand."

De informateur spreekt maandag verder Jesse Klaver van GroenLinks, SP'er Emile Roemer, PvdA-leider Lodewijk Asscher en Gert-Jan Segers.