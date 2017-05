Buma vreest voor impasse in kabinetsformatie

"De situatie is nu wel zo dat er een impasse dreigt te ontstaan nu partijen na een aantal dagen zeggen dat ze of niet mee willen doen, of in bepaalde samenstellingen niet mee willen doen", aldus Buma.

De christendemocraat kwam donderdagavond voor de tweede maal in twee dagen bij Schippers op het Binnenhof langs om een nieuwe formatieronde te verkennen.

Buma's suggestie aan Schippers is om VVD, CDA, D66 en SP gezamenlijk uit te nodigen. "Dat vind ik de meest logische variant."

SP-leider Roemer heeft donderdagavond een afspraak met Schippers.

Geringe kans

De kans dat VVD, CDA, D66 en SP de onderhandelingen ingaan, lijkt gering. Roemer heeft voor de verkiezingen al gezegd niet met de VVD in een kabinet te willen stappen. Die boodschap heeft hij de afgelopen dagen meerdere keren herhaald.

"Het is mijn bedoeling dat we partijen vinden die ergens 'ja' tegen zeggen", zegt Buma daarop. "De dag dat we konden zeggen: we willen niet of we willen niet in die samenstelling, is echt voorbij", aldus de CDA'er.

Een centrum-links kabinet, een voorstel van Roemer met CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA, vindt Buma niet realistisch. "Ik vind het van belang dat Nederland de komende vier jaar een kabinet heeft wat kans van slagen heeft. Dat zespartijenkabinet bestaat alleen in het hoofd van Emile Roemer en helpt Nederland niet verder. Daar werkt het CDA om die reden niet aan mee", was de duidelijke boodschap van Buma.

ChristenUnie

Maandag liepen de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vast. Voor GroenLinks werd een "kritische ondergrens" bereikt op het gebied van migratie.

Dat de andere drie partijen nu verder praten met de ChristenUnie lijkt een logische optie, maar D66-leider Alexander Pechtold heeft weinig vertrouwen op een goede afloop.

"Ik wil graag serieuze pogingen doen. Ik zie gewoon weinig kans van slagen met een partij als de ChristenUnie", zei Pechtold eerder op de dag. Ook hij bracht zijn tweede bezoek aan Schippers sinds woensdag.

De PvdA, die een kabinet met vier partijen ook aan een meerderheid kan helpen, moet vooralsnog niet denken aan regeren nadat de verkiezingen een verlies van 29 zetels opleverde.