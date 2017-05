Excuses Dijkhoff na vrijlating veroorzaker verkeersdrama Meijel

Dijkhoff herhaalde dinsdag tegenover de Tweede Kamer dat hij het niet eens is met de beslissing, waardoor de Poolse dader naar huis mocht om zijn zwangere vriendin te bezoeken.

De man reed het meisje en haar grootouders in 2013 dood in Meijel. Hij mag niet meer terugkeren in Nederland.

De zaak is geruchtmakend. Toen de rechtbank in Roermond de Pool in eerste instantie een taakstraf van 120 uur oplegde, smeet de woedende vader van het omgekomen meisje een stoel naar de rechter.

In hoger beroep werd de man veroordeeld tot vijftien maanden cel, omdat het hof uitging van een hogere snelheid dan de rechtbank deed. Er was geen drank in het spel.

Volgens Dijkhoff had de Raad voor Strafrechtstoepassing (RSJ) anders kunnen beslissen over de vervroegde vrijlating, omdat de samenleving ernstig was geschokt.

''Een slecht besluit'', aldus Dijkhoff. Hij zegt ervan te balen, net als dat de familie ook nog eens te laat werd ingelicht over de vrijlating.