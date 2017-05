Na 66 jaar alsnog onderscheiding voor Korea-veteraan

Dat meldt de Nationale ombudsman. De korporaal was al in 1951 voorgedragen voor een onderscheiding omdat hij sneuvelde bij het redden van gewonde kameraden tijdens een vuurgevecht. De voordracht was jarenlang zoek, daarna weigerden achtereenvolgende ministers van Defensie die in onderzoek te nemen.

De nabestaanden meldden zich twee jaar geleden bij de Veteranenombudsman Reinier van Zutphen en uiteindelijk wordt de onderscheiding alsnog toegekend. Demissionair minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert reikt op 15 mei een Bronzen Kruis uit aan de nabestaanden.

In 1950 vertrekt korporaal Slager met het eerste bataljon van het Nederlands Detachement Verenigde Naties naar Korea. Tijdens een vuurgevecht brengt hij gewonde kameraden in veiligheid. Nadat hij een eerste gewonde veilig weet te krijgen, sneuvelt hij tijdens een poging een andere gewonde te redden. Zijn toenmalige commandant draagt hem daarna voor, voor het postuum verlenen van een koninklijke onderscheiding.

Maar die voordracht is tot 1993 zoek, tot die weer opduikt bij het inrichten van het militaire Van Heutsz-museum in Schaarsbergen. Een vriend van de korporaal gaat er mee aan de slag, maar zijn verzoek tot een onderzoek (wat vereist is) wordt steeds afgewezen.

In 2015 kaart de Veteranenombudsman de zaak opnieuw aan bij de minister van Defensie. Dit keer met succes.