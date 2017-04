Timmermans dreigt Hongarije met rechter vanwege recente maatregelen

Het dagelijks bestuur van de EU besprak woensdag de Hongaarse hogeronderwijswet, het asielbeleid, een wetsvoorstel over de financiering van maatschappelijke organisaties en een anti-EU-vragenlijst die de nationalistische regering van premier Victor Orbán onlangs verspreidde.

In brede kring wordt betwijfeld of deze maatregelen wel verenigbaar zijn met de waarden waar de EU op is gebaseerd, aldus Timmermans.

''We moeten nog veel analyses afronden, we moeten absoluut zeker van onze zaak zijn als we een lidstaat aanpakken'', toonde Timmermans zich voorzichtig. Hongarije is volgens hem in tegenstelling tot Polen wel bereid een dialoog over de rechtstaat te voeren. ''Maar we zullen handelen als we niet niet snel verbeteringen zien.''

De onderwijswet wordt door velen gezien als een poging de Central European University (CEU) in Boedapest te sluiten, zei Timmermans. Volgens hem staat de wet op gespannen voet met EU-regelgeving en moet de instelling ongehinderd actief kunnen blijven.

Gekeken naar het 'grotere plaatje' is de Europese Commissie vastbesloten alle beschikbare instrumenten in te zetten om de waarden waar de EU op is gebaseerd hoog te houden, besloot Timmermans.